Türkei für NATO ein „zunehmender Problemfall“

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), hat von der Bundesregierung eine Erklärung zu den fortgesetzten Rüstungsexporten in die Türkei gefordert. Waffenlieferungen in die Türkei seien „unvertretbar“, so lange die „völkerrechtswidrige Invasion“ gegen die Kurden auf syrischem Staatsgebiet stattfinde, sagte Röttgen in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Die Bundesregierung habe öffentlich erklärt, dass es im Moment keine solchen Geschäfte gebe. Er sei „überrascht“ und habe „noch keine Erklärung der Bundesregierung dafür gehört“, dass es doch neue Genehmigungen für Rüstungslieferungen gegeben habe. Das müsse die Bundesregierung erläutern, forderte der CDU-Politiker.