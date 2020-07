"Gabriel bei Tönnies geht gar nicht“

Schwesig mahnte vor dem Hintergrund des Tönnies-Skandals eine generelle Debatte darüber an, wieviel Lebensmittel kosten dürfen und wie Fleisch in Deutschland künftig produziert werden soll. Eine solche Diskussion sei angesichts alle Jahre wiederkehrender Fleischskandale überfällig. Beantwortet werden müsse die Frage, wie gutes und bezahlbares Fleisch unter vernünftigen Arbeitsbedingungen produziert werden könne. Ideen beisteuern könnten da nicht nur die Biobauern, sondern auch die, die konventionelle Landwirtschaft betreiben. Klar müsse sein, dass ein Fleischpreis von „1,99“ für die Beschäftigten Arbeits- und Wohnbedingungen wie bei Tönnies inkludiere. Von der Bundesregierung erwarte sie, dass diese einen Weg zur Lösung der Probleme in Tierhaltung und Fleischproduktion finde. Zudem müssten Werkverträge verboten werden.