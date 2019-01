"Keine kurzfristigen Erfolge"

Als eine Ursache für das „Kriminalitätsphänomen“ Familienclan nannte Fiedler die „völlig vergeigte“ Integrationspolitik vergangener Jahrzehnte. Vor dem Hintergrund der Zuwanderungsbewegung seit 2015 mahnte er die Erinnerung an die Mechanismen an, die die Clan-Kriminalität befördert hätten. Dazu gehörten unter anderem gefälschte Staatsangehörigkeit, ungeklärter Aufenthaltsstatus und die Tatsache, dass viele Zuwanderer nicht in Arbeit gebracht würden. „Das sind Dinge, an die wir uns aktuell erinnern sollten, um für die Zukunft Vorsorge zu treffen, dass wir nicht in zehn Jahren zusätzliche Probleme mit der gleichen Größenordnung diskutieren“, sagte Fiedler.