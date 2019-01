Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht bei einer möglichen Reform der Europäischen Union (EU) eher eine Einigung in Finanzfragen als beim Thema Migration. Bei der Einwanderung seien „die Unterschiede viel tiefgreifender“, sagte Söder am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. In der „zentralen Frage der Migration“ stünden der Gemeinschaft intensive Ost-West-Debatten bevor. Die vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron eingebrachten Reformvorschläge müssten jetzt Punkt für Punkt diskutiert werden. „Sehr schwer“ zu machen wären nach Ansicht des CSU-Politikers Änderungen am europäischen Vertragswerk.