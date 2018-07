Fünf-Punkte-Plan ersetzt Masterplan

Nochmal so einen Zinnober für die anderen 62 Punkte, das machen wir auf keinen Fall mit. Manuela Schwesig

Die SPD wird nach den Worten ihrer stellvertretenden Vorsitzenden Manuela Schwesig nicht mehr über den so genannten Masterplan von Innenminister Horst Seehofer (CSU) diskutieren. Im Koalitionsausschuss am Donnerstag sei darüber nicht verhandelt worden, sagte Schwesig am selben Tag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ und fügte hinzu: „Und das werden wir auch nicht tun. Nochmal so einen Zinnober für die anderen 62 Punkte, das machen wir auf keinen Fall mit.“ Im Koalitionsausschuss sei ein völlig neuer Beschluss gefasst worden „auf Basis der fünf Punkte der SPD“. Der müsse jetzt umgesetzt werden.