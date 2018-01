Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU noch einmal über das System der Krankenversicherung reden. In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ nannte Weil am Donnerstag zwar nicht die von der SPD geforderte Bürgerversicherung, betonte aber, man müsse in den Verhandlungen darüber reden, „welche Wege wir finden, damit wir bei der Zwei-Klassen-Medizin dagegen arbeiten können“.