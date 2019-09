Auf die Frage, wann die Bürger mit konkreten Zahlen rechnen können, sagte Weil am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“: „Ich hoffe, dass das dann morgen im Laufe des Tages der Fall sein wird.“ Die Ergebnisse der Freitag-Sitzung seien jedoch „nicht das letzte Wort“, sondern „der Anfang der politischen Diskussion in Berlin“. Für Bürger und Staat werde der Klimaschutz anstrengend, sagte der SPD-Politiker.