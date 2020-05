"Jetzt vom Schrotschuss zu den Blattschüssen"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht zuversichtlich in die neue Phase der Lockerungen. „Wir haben uns in der Not der Situation entschieden für einen Schrotschuss, und in der jetzigen Situation können wir auf Blattschüsse setzen.“

Beitragslänge: 1 min Datum: 07.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.08.2020