Kauft die Regierung "Sicherheitslücken"?

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), hat Vorwürfe zurückgewiesen, der Staat nutze Sicherheitslücken im Netz. Er wolle Argumenten „deutlich entgegentreten“, „dass der Staat in Deutschland, dass die Bundesregierung die Sicherheitsbehörden ertüchtigt, sich bewusst Sicherheitslücken zu Nutze zu machen“, sagte Mayer am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Dies sei nicht die Strategie der Bundesregierung, sagte der CSU-Politiker und fügte hinzu: „Es werden hier nicht irgendwelche backdoors bewusst genutzt, um die Bürger auszuspähen“.