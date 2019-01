"Merkel hat sich verzockt"

„Sie hatte in Parteikreisen abgesprochen: Wir gehen in Richtung Gewissensentscheidung, aber das erklären wir erst im Wahlkampf“, sagte Oppermann weiter. Bei ihrer überraschenden Andeutung dieses Umdenkens habe Merkel dann „nicht realisiert, dass am Montagabend für 24 Stunden das Fenster der Gesetzgebung noch sperrangelweit offen war“.