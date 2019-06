"Kramp-Karrenbauer gibt CDU neues Profil"

Dass Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer kein Regierungsamt habe, könne der CDU helfen, betonte Hans. In den Jahren, in denen mit Angela Merkel die Parteivorsitzende auch Kanzlerin war, sei „viel auf Sicht“ gefahren worden. „Da haben wir viel Politik gemacht je nach Tageslage und das ist auch gut angekommen in der Bevölkerung. Aber inhaltlich, vom Profil her, haben wir uns an dieser Stelle auch entleert.“