Auch Deutschland müsste Haftbefehl gegen Puigdemont vollstrecken

Belgien wird den am Donnerstag gegen Carles Puigdemont beantragten europäischen Haftbefehl nach Ansicht der amtierenden Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) befolgen. So würden auch „alle anderen Mitgliedsstaaten innerhalb des Rechtssystems bei einem europäischen Haftbefehl“ handeln, sagte von der Leyen am selben Tag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Hätte Puigdemont in Deutschland Zuflucht gesucht, wäre das „dasselbe wie in Belgien“.