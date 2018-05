Altmaier warnt vor einem „Sanktionswettlauf“

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht die Pläne der EU zur Wiederbelebung eines Abwehrgesetzes gegen US-Sanktionen mit Skepsis. Altmaier sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ mit Blick auf die sogenannte Blocking-Verordnung, dass „man sehr genau prüfen muss, ob sie ihre Ziele erreicht oder ob sie am Ende nicht auch europäischen Unternehmen das Leben schwerer macht“.