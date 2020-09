"Kaum mehr Arbeitslose durch Corona-Krise"

Im August hatte die Arbeitslosenzahl bei 2.955.000 gelegen. Schnitzer, die Professorin für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist, gehört dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seit April an. Die Wirtschaft entwickle sich „sehr positiv“, konstatierte die „Wirtschaftsweise“. „Und wenn das so anhält, dann müssen wir nicht mit dramatischen Arbeitslosenzahlen rechnen.“