"CO2-Abgabe mit Rückvergütung"

Chef der Wirtschaftsweisen Christoph M. Schmidt forderte, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung doppelt zu nutzen: Ein Teil in Umweltmaßnahmen steckt, einen Teil in Rückvergütung pro Kopf. Das drehe „die soziale Schieflage“ in die richtige Richtung.