"Große Hoffnung auf EU-Türkei-Deal"

Für CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ist der zwischen der Europäischen Union und der Türkei ausgehandelte Flüchtlingsdeal nicht obsolet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe der EU vorgeworfen, ihren Teil des Abkommens nicht zu erfüllen, aber nicht gesagt, dass er daran nicht mehr festhalten wolle, sagte Ziemiak am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Er habe deshalb „große Hoffnung“, dass „mit viel Engagement vor allem von deutscher Seite“ eine Neuauflage, eine Verlängerung oder ein neues Abkommen erreichbar wäre. „Die Chancen stehen hoch“, so der CDU-Politiker.