"Sind wir ein Volk?"

Hans-Ulrich Jörges wurde am 8. Dezember 1951 in Salzungen/Thüringen geboren. Er lebte bis 1957 in der DDR und siedelte dann mit seiner Familie in die Bundesrepublik über, wo er in Frankfurt aufwuchs. Nach der Abiturientenzeit stand er in Kontakt mit der linken Szene und arbeitete in einem kleinen linken Verlag, parallel absolvierte er ein Volontariat bei der Nachrichtenagentur Vereinigte Wirtschaftsdienste (VWD). Anschließend arbeitete er als Chef vom Dienst für VWD. Er begann außerdem ein Studium der Gesellschaftswissenschaften, was er jedoch abbrach. 1977 wurde er stellvertretender Leiter des Inlandsressorts der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn, leitete von 1979 bis 1981 das Berliner Agenturbüro und anschließend das in München. 1985 ging er zum Stern, wo er nach einer Unterbrechung 1986, als er Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung war, 1989 Ressortleiter Politik und 1990 stellvertretender Chefredakteur wurde. 1992 wechselte er zu „Die Woche“, wo er zunächst Chef des Politikressorts, dann stellvertretender Chefredakteur und schließlich Chefredakteur war. 2002 ging er schließlich zurück zum Stern, wo er seit 2007 Mitglied der Chefredaktion ist.

Bildquelle: ZDF/Svea Pietschmann