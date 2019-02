Volksvertreter

Seit 2005 gehört Konstantin von Notz dem Parteirat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Schleswig-Holstein an. 2009 wurde er in den 17. Deutschen Bundestag gewählt, vier Jahre später zog er erneut in das Parlament ein. Er war sowohl innen- und netzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion seiner Partei als auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Koordinator des Arbeitskreises 3 (Bürgerrechte und Demokratie, Rechts- und Gesellschaftspolitik). Außerdem übernahm er die Funktion des Obmanns im NSA-Untersuchungsausschuss. Der 46-Jährige ist ein lebensnaher Pragmatiker, in bürgerlichen Verhältnissen groß geworden, im Jahr 2009 wagte er den Sprung in die Hauptstadt – und landete dort. Als Netzpolitiker verdiente er sich in seiner ersten Legislaturperiode die Sporen.

Bildquelle: ZDF, Karsten Thielker