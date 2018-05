Harald, Obdachloser in Bremen

Ohne Hilfe wären die Menschen auf der Straße aufgeschmissen. Haralds Klamotten sind gespendet. Hinterm Bahnhof verteilen Ehrenamtliche Essen. Dabei geht es bei den Treffen am Dienstagnachmittag nicht nur ums Sattwerden. Sie bringen Struktur in den Tag, eine Möglichkeit sich auszutauschen. „Die Gespräche auf der Straße drehen sich fast nur um Politik, weil Soziales eines der wichtigsten politischen Felder ist, die wir zu bewältigen haben“, sagt Harald. Doch ihm ist auch klar: Zur Wahl werden wohl die wenigsten Obdachlosen gehen. Um einen Wahlschein zu bekommen, müssten sie nachweisen, dass sie sich sechs Monate am Stück in der Stadt aufgehalten haben. Viele scheuen den Weg zum Amt. Fühlen sich von den Parteien ohnehin nicht als politische Zielgruppe beachtet, sind Einzelkämpfer ohne Hoffnung.