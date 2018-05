Kiymet Kirtas, Muslimin im Integrationsbeirat

Jetzt arbeitet Kiymet Kirtas in einem Seniorenzentrum als Buchhalterin. Vor neun Jahren hat sie sich dazu entschieden, das Kopftuch zu tragen. Für sie gehört es zu ihrer Persönlichkeit – am Arbeitsplatz entscheidet das Wissen und nicht die Religion, sagt sie. Mit ihrem Ehrenamt will sie Lücken schließen bei der Integration ihrer Generation, den Gastarbeiterkindern.