Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Am 14. März 2021 wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. In dem Bundesland regiert eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen mit Malu Dreyer (SPD) als Ministerpräsidentin. Die CDU und die AfD sind die Oppositionsparteien im Mainzer Landtag. Amtsinhaberin Malu Dreyer und ihr Herausforderer Christian Baldauf (CDU) konkurrieren um das Amt des Ministerpräsidenten. Corona, Bildung, Gesundheit und Pflege sowie Digitalisierung sind die großen Themen im Wahlkampf. Er wird überlagert von Corona-bedingten Einschränkungen und verläuft hauptsächlich digital.