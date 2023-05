Wahl in Bremen

Die rechtspopulistische Partei "Bürger in Wut" erreichte 2019 nicht die fünf Prozent, zog aber dank einer Besonderheit im Bremer Wahlrecht in die Bürgerschaft ein. Das Land Bremen teilt sich in zwei Wahlbereiche auf, Stadt Bremen und Bremerhaven. Für einen Sitz in der Bürgerschaft ist es ausreichend, in einem der beiden Wahlbereiche fünf Prozent der Wählerstimmen zu bekommen. "Bürger in Wut" gelang dies in Bremerhaven. Diesmal will Spitzenkandidat Jan Timke auch in der Stadt Bremen fünf Prozent plus erreichen.