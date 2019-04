Seit dem 1. Mai 1974 gibt es in Flensburg Punkte. Das Empire State Building feiert 1931 Geburtstag und wird eingeweiht. Acht Jahre später wird Batman "geboren" - er taucht das erste Mal in der 27. Ausgabe der Detective Comics auf. Ebenfalls eine Premiere feiert ein beliebtes Klötzchen: Am 1. Mai 1954 wird LEGO in Dänemark als Warenzeichen eingetragen. Und der Lippenstift wird 1883 als absolute Neuheit bei der Weltausstellung in Amsterdam präsentiert.