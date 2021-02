Nach der erfolgreichen OP von Sanne nutzen Dr. Lewandowski und sie die zweite Chance, um ihr Leben noch einmal umzukrempeln. Sie wagen einen großen Schritt in eine gemeinsame Zukunft.



Dr. Tom Koopmann kommt als neuer Stationsarzt in die Karlsklinik. Er beeindruckt Prof. Dr. von Arnstett direkt mit seiner professionellen Art und arbeitet bereits vor Vertragsunterzeichnung an einem Fall mit. Aber ist Dr. Koopmann ein Teamplayer, oder verfolgt er ganz andere Ziele?



Jan Weiler liegt nach einem schweren Verkehrsunfall in der Karlsklinik, seine Verlobte bangt an seinem Bett. Als eine Querschnittslähmung im Raum steht, beendet Jan die Beziehung und sagt die Hochzeit ab – er will keine Belastung sein. Mit der Willensstärke seiner Verlobten hat er aber nicht gerechnet, denn sie hat ihn, genauso wie die Ärzte, noch nicht aufgegeben.



Ralf Fried ist Standesbeamter und hat sich bei einer Trauung den Fußknöchel gebrochen. Er gibt vor, im Standesamt vor Rührung weinen zu müssen, sehr zu Verwunderung von Betty und Dr. Lewandowski. Denn Ralf ist eher grummelig und nicht besonders romantisch. Das bestätigt schlussendlich auch die Diagnose.