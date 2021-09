Bettys Mutter Gabriele merkt, dass Betty nicht davon zu überzeugen ist, sie näher kennenzulernen. Als Gabriele jedoch einen Brief schreibt, gibt Betty ihr eine Chance.



Ein Punkteabbauseminar fordert Dr. Helena von Arnstett in wirklich allen Disziplinen heraus.



Kerstin Bremm kommt nach einem Fahrradsturz mit Riss der Beugesehnen in die Klinik. Zum Entsetzen von Betty: Denn Kerstin ist mit ihrem Kommandoton auf Station keine Unbekannte. Als dann auch noch der Grantler Gerald Jung, den Kerstin als Privatpflegerin betreut, sie besucht und selbst zum Patienten wird, ist der Tag gelaufen. Betty kann beiden helfen, das Beste aus ihrer Situation zu machen, denn eines ist klar: Sie ergänzen sich perfekt.