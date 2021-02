Lukas zieht einen Schlussstrich unter seine Drogenkarriere. Er wirft das letzte Speed weg, bleibt aber unter den Argusaugen von Betty, die dem Ganzen noch mit Misstrauen gegenübersteht. Gelingt es Lukas, Betty von seiner Standfestigkeit zu überzeugen?



Melanie Wegner wird mit Blinddarmentzündung in die Karlsklinik eingeliefert. Bei der Untersuchung wird eine Zyste festgestellt, die Melanie sofort in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Denn sowohl ihre Mutter als auch ihre Tante trugen mutierte Brustkrebs-Gene in sich und starben an Krebs. Melanies Risiko, ebenfalls an Krebs zu erkranken, ist entsprechend hoch. Melanie muss sich ihrer Diagnose stellen - mit allen Konsequenzen.



Alt-Revoluzzer Gerd Fischer ist von einer Leiter gefallen und muss sich wegen seines gebrochenen Fußes behandeln lassen. Seine Tochter Jana möchte, dass er endlich Vernunft annimmt und zu ihr zieht. Doch dieser Plan treibt Gerd auf die Barrikaden und lässt ihn zusammen mit seiner Freundin Irene zu höchst ungewöhnlichen Mitteln greifen.