Mechthild Puhl kann vor Ava nicht verbergen, dass sie sich aus Frust in die Arbeit stürzt. Ava mutmaßt, dass Mechthild nur Konrad vermisst, was Mechthild weit von sich weist. Als sie Konrad jedoch eine Nachricht schreibt und auch von ihm hört, wie er sie vermisst, ist sie überglücklich.



In seiner Überforderung wird Lukas ungerecht zu seinem Team und staucht Ava zusammen. Als Betty endlich zurückkehrt, ist er dankbar, die Stationsleitung wieder in ihre Hände geben zu können.



Jasmin Faber legt ihren frisch geborenen Säugling vor der Klinik ab, der dank Oliver gefunden wird und bricht selbst zusammen. Die Teenagerin hat bis zum Tag der Geburt die Schwangerschaft nicht bemerkt. So weiß sie auch nicht, dass ihr Baby und sie an einer Infektion leiden. Mutter und Kind kämpfen ums Überleben und Jasmin muss sich zusätzlich dem Konflikt mit der eigenen Mutter stellen.



Adelphos Karassawas kommt nach einem Stromschlag in die Klinik. Zeit und Ruhe zur Erholung hat er nicht, denn seine Tochter heiratet! Und er muss alles vorbereiten. Auf Anweisung von Dr. Koopmann wird er stationär aufgenommen, was seinen ganzen Plan ruiniert. Avas Romantik-Gen ist aktiviert: Denn sie tut alles, um die Hochzeit zu retten. Ärger mit Dr. Koopmann ist vorprogrammiert!