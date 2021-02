Als der ehemalige Leukämiepatient Tim Berger zur Nachsorge mit seiner

Stammzellenspenderin Laila in die Klinik kommt, werden bei ihm erhöhte Leukozyten festgestellt und man befürchtet, der Krebs ist zurück. Plötzlich bricht auch Laila mit heftigen Bauchschmerzen zusammen und beide müssen stationär aufgenommen werden. Tims Frau Silvia versucht Tim Mut zu machen, sollte der Krebs zurück sein. Laila genießt die Nähe zu ihrem Seelenverwandten. Doch dann wagt Tim eine mutige Entscheidung.



Rentner Uwe Knögel wird nach einem Haushaltsunfall mit Armbruch in die Klinik eingeliefert. Zusätzlich leidet er an einer unangenehmen Diarrhöe, die Dr. Lewandowski vor Rätsel stellt.



Währenddessen will Mechthild als selbsternannte Liebes-Spezialistin Ava zu ihrem Glück verhelfen. Doch beim gemeinsamen Abend in der Kneipe erreicht sie mit ihren Flirttipps eher das Gegenteil und sorgt für einige Irritationen.