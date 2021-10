Der Kontakt zwischen den Schwestern ist etwas eingeschlafen und Mechthild mehr als genervt von Astrids Auftreten in der Klinik. Als Astrid durch Mechthilds Aufmerksamkeit plötzlich Patientin wird, merkt Mechthild, wie wichtig ihr doch ihre kleine Schwester ist.



Da Betty noch nicht wieder vom Symposium zurück ist, hilft Mechthild auf Station aus. Prompt macht sie eine Fehlbestellung und versucht den Schaden aus dem Weg zu räumen, was ihr nicht ganz gelingt.



Die Nachbarn Manfred Brandner und Heiko Landgraf sind durch ein Kinderfahrrad in Streit geraten und kommen mit einem gebrochenen Fuß und Schürfwunden in die Karlsklinik. Für Heiko erweist sich der Streit als glückliche Fügung des Schicksals, denn bei ihm wird eine weitere Krankheit festgestellt. Manfred erfährt mehr über Heikos familiäre Vergangenheit, mischt sich ein und kommt dabei über seine eigene Vergangenheit ins Grübeln.