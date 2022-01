Mirko gelingt es, Schritt für Schritt das Vertrauen seines großen Bruders Dr. Koopmann wiederzugewinnen. Als dieser von Mirkos Zukunftsplänen erfährt, bleibt er jedoch unsicher.



Oliver gesteht Betty, ein Auge auf Rike geworfen zu haben. Aus Angst, ihre Freundschaft in Gefahr zu bringen, will er Rike aber nicht mit seinen Gefühlen konfrontieren. Betty muss schmunzeln, als sich Rike ihr dann anvertraut.



Die hochschwangere Karla Scholz hat das Vena-Cava-Syndrom. Zum Vater des Kindes möchte sie keinen Kontakt mehr haben. Aufgrund einer weiteren schweren Diagnose muss sie sich jedoch fragen, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist, ihr Kind allein großziehen zu wollen.



Daniel Buchner wird nach einem Arbeitsunfall in die Karlsklinik eingeliefert. Seine neue Freundin Gina bewundert den mutigen Ermittler, der sich bei einer Verfolgungsjagd verletzt haben soll. Doch Daniel arbeitet in Wahrheit ganz woanders. In Ava findet er Unterstützung, doch Mia hat so gar kein Verständnis für seine Lüge.