Caroline Lehmann und ihr Vater Patrick Harder werden nach einem Verkehrsunfall in die Karlsklinik gebracht. Caroline muss um ihren Vater bangen, der um sein Leben kämpft. Durch Patricks Alkoholsucht vor vielen Jahren, als Caroline noch ein Kind war, kam es zu einem Zerwürfnis der Familie. Nun deutet aber alles darauf hin, dass Patrick rückfällig geworden ist und Caroline erneut in Gefahr gebracht hat. Bis Betty einen Zusammenhang zwischen den Symptomen von Vater und Tochter erkennt.



Der leidenschaftliche Käfer-Experte Olaf Stober begibt sich nach einem Sturz bei der Käfersuche in die Karlsklinik. Genervt von Olafs zeitintensivem Hobby, stellt sein Freund ihn vor die Wahl: entweder er oder die Käfer.