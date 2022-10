Ava Edemir ist sicher, ihren Traummann in Dr. Paul Eckart gefunden zu haben. Paul erfüllt zwar alle Punkte auf Avas Traummann-Eigenschaftsprofil, schockt sie jedoch mit einer Aussage.



Anne Keppner wird von einem Auto angefahren und schwer verletzt in die Karlsklinik eingeliefert. Ihre Ehefrau Svenja begleitet sie besorgt. Als Annes Vater auftaucht, hält er Svenja Baumüller für die Mitbewohnerin seiner Tochter. Svenja klärt es nicht auf, sie will Anne nicht outen. Als dann aber eine schwere Entscheidung über Annes OP getroffen werden muss, haben Svenja und Vater Manfred Keppner konträre Meinungen. Svenja gerät in ein Dilemma.



Jonas Hellwig ist in Lernschwester Mia verliebt und rettet sie vor einem Taschendieb - mit dem Ergebnis einer gebrochenen Nase. Für Ava ein Held. Für Mia nicht. Ava überzeugt Mia, ihn zu einem Date einzuladen. Aber nach und nach stellt sich die Sache mit der Heldentat ganz anders dar.