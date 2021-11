Dr. Koopmann hat einen Besuchstermin bei seinem Bruder Mirko in der JVA Bochum ausgemacht und freut sich, ihn zu sehen. Als dieser den Termin absagt, lädt Koopmann seinen Frust auf Rike ab, die ihm Kontra gibt.



Dr. Nadira Abbas bereichert als Vertretungsärztin die Station. Sie scheint Prof. Dr. von Arnstett privat zu kennen. Mechthild vermutet, dass die beiden ein Verhältnis haben.



Lena Kettner wird nach einem Schwächeanfall beim Schwimmen eingeliefert. Aufgrund der Diagnose kann sie ihr Berufsziel nicht weiterverfolgen, was sie zunächst in ein tiefes Loch fallen lässt.



Suanne Wild, Rikes Patentante, kommt mit starkem Nasenbluten und hohem Blutdruck in die Klinik. Dort trifft sie auf Hannes Liedtke, den Susanne zu kennen scheint. Verwundert stellt Rike fest, dass die beiden sich komisch verhalten und aus dem Weg gehen. Ihre Neugier ist geweckt.