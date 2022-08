Bettys Diagnose

Ava wundert sich über Mia, denn die ist launisch und unkonzentriert. Überrumpelt hört sie von Mias Schwangerschaft und versucht auf der Station, Mia nur leichte Arbeiten zuzuteilen. Dies wiederum schürt Mechthilds Misstrauen. Schaffen es die zwei, das Geheimnis zu wahren?



Sara Berger ist gestürzt und muss operiert werden. Dass ihr Parkinson sich verschlimmert hat, will sie sich nicht eingestehen. Erst als es zu einer offensichtlich erkennbaren Verschlechterung kommt, ist sie schockiert. Kann Sara ihre Zukunftsängste überwinden und Hilfe akzeptieren?



Willi Peters, Rentner und Pferdenarr, hat einen Leistenbruch, der Komplikationen verursacht. Der Aufenthalt in der Karlsklinik passt Willi gar nicht in den Kram, denn er nimmt Online-Wetten an – und heute ist das große Rennen. Da er auf seine Einnahmen nicht verzichten will, baut er ein provisorisches Wettbüro in seinem Zimmer auf und überzeugt die halbe Belegschaft, bei ihm zu wetten.