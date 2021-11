Rike und Dr. Koopmann haben die gemeinsame Nacht genossen. Als Dr. Koopmann merkt, dass Rike ihre private Nähe auch im Klinikalltag zeigt, zieht er die Reißleine. Rike reagiert cool. Nur Betty gegenüber zeigt sie ihre Enttäuschung.



Mechthild erwartet voller Vorfreude die neue Schwesternschülerin, die ihr empfohlen wurde. Die gut gelaunte Henny bringt jedoch keine Aufgabe so richtig zu Ende und treibt Mechthild damit zur Weißglut. Schweren Herzens entschließt sich Mechthild, ihr mitzuteilen, dass sie für eine Ausbildung zur Krankenschwester nicht geeignet ist. Doch Henny kommt ihr zuvor.



Die hart arbeitende Marketing-Managerin Daniela Fuhrmann wird in einem schlechten Allgemeinzustand in die Klinik eingeliefert. Als sie sich dann auch noch selbst entlässt, um einen Pitch zu gewinnen, und zusammenbricht, muss sie einsehen, dass sie ihr Leben ändern muss, um gesund zu werden und ihren Partner nicht zu verlieren.



Yvonne wird von ihrer energiegeladenen Mutter, die ihre ruhige Art für Antriebslosigkeit hält, zu zahlreichen Aktivitäten gedrängt. Als Yvonne nach einem Sturz in die Karlsklinik eingeliefert wird, stellt sich heraus, dass ihre Antriebslosigkeit auch medizinische Gründe hat.