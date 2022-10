Lukas Hilpert fühlt sich derweil von Betty benachteiligt und sucht ein klärendes Gespräch. Mechthild Puhl ist aufgeregt, denn an diesem Tag ist ihr 30-jähriges Dienstjubiläum. Aber nach und nach macht sich Enttäuschung bei ihr breit – hat wirklich niemand an sie gedacht?



Bennie Gerleit, Praktikant in der Klinikküche, hat starke Verbrennungen am Arm. Er hat das Downsyndrom und ist ein unruhiger Patient. Dadurch wird die konventionelle Behandlung bei ihm schwierig. Dr. Paul Eckart hat eine Idee und bringt eine neuartige Behandlungsmethode ins Spiel.



Katie Brand ist positiv überrascht, in der Karlsklinik auf ihre alte Schulfreundin Betty zu treffen. Beim gemeinsamen Essen gelangt durch einen Hustenanfall ein Brotstück in Katies Lunge und muss entfernt werden. Und dann sagt ihre Freundin auch noch ihre lang geplante Reise nach Afrika ab. Auch Betty könnte nach dem Stress mit Dr. Stern eine Auszeit gebrauchen.