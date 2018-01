BLOCKBUSTAZ - Muckibude (4/6)

Sols Mutter hat im Internet einen Mann kennengelernt, der prompt bei ihr einzieht. Weil sich auch im Fitnessstudio keiner mehr für Sol interessiert, seit dort der neue Pumper alle in seinen Bann zieht, versucht Sol alles, um sich wieder in den wohlverdienten Mittelpunkt zu rücken. Das geht jedoch völlig in die Hose, und Sol weiß sich schließlich nur noch mit Gewalt zu helfen - ein folgenschwerer Fehler.