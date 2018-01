Hardy wurde in Hamburg als Sohn einer Edelprostituierten geboren. Mit dreizehn kam er ins Heim, aus dem er mit fünfzehn floh und in Köln landete. Er schlägt sich seit Jahren durch und betreibt eine heruntergekommene Pizzeria im Erdgeschoss des Blocks und vertickt alles, was er in die Finger kriegt.

Hardy fällt zu allem ein - aus seiner Sicht - kluger Tipp ein, er hat seine eigene Logik von der Welt und ist mit seinem Leben zufrieden.