Als Hardy Post von seinem vermeintlichen Sohn erhält, will er zunächst nichts von ihm wissen. Doch dann erwachen seine Vatergefühle – und er muss feststellen, dass sein jahrelanger Nebenjob als Samenspender nicht ohne Folgen geblieben ist. Soll er seinen Sohn treffen? Währenddessen macht sich Mary, eine alte Bekannte, an Sol ran. Er muss sich entscheiden ob er das verführerisches Angebot annimmt oder weiter um Jessica kämpft. Was Sol allerdings nicht ahnt: Zwischen Mary und Rapper Gorilla besteht eine enge Verbindung. Sol ergreift seine finale Chance für die langersehnte Rache.