David (Richard Madden) und Julia (Keeley Hawes) verlieben sich und stürzen sich in eine Beziehung, die sie vor allen anderen geheim halten müssen, um ihre Integrität nicht aufs Spiel zu setzen.



David verschweigt weiterhin, dass er den Schützen kennt, der auf die Innenministerin geschossen hat. Derweil wittert die Polizei-Kommandantin Anne Sampson (Gina McKee) ein Komplott der Innenministerin gegen sich. Darum hat sie mit Davids Boss Lorraine Craddock (Pippa Haywood) den Bodyguard unter Druck gesetzt, Julia auszuspionieren. Und tatsächlich belauscht David ein Treffen der Ministerin mit dem Geheimdienst, mit dem sie geheime Absprachen trifft. David gibt allerdings nicht alle Informationen an Sampson weiter. Außerdem erfährt er, dass Julia ihm Informationen über den versuchten Anschlag auf die Schule seiner Kinder verheimlicht hat.



Während sich Julia mit ihrem Gesetzentwurf zur digitalen Überwachung an die Spitze ihrer Partei kämpfen will, kommt es zu einem zweiten Anschlag.