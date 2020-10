Böhmen am Meer

Mit in Haft befindet sich Jenny, die sich erst kürzlich der Aktivistengruppe angeschlossen hat, allerdings mit einer eigenen Agenda. Jenny gelingt es, Noras Handy zu stehlen, auf dem sich ein Dokument befindet, das, sollte es an die Öffentlichkeit gelangen, das Unternehmen Lindemann im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall schwer belasten würde.



Kurz darauf wird dieses Dokument in einer Talkshow gezeigt, in der Benedikt Lindemann, Vorstandsvorsitzender des Konzerns und Vater von Konstantin, gerade interviewt wird. Nora begreift sofort, dass ihr gestohlenes Handy die Quelle des Dokuments war. Sollte dies herauskommen, könnte es nicht nur das Ende ihrer Karriere bedeuten.