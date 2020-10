Nora Shaheen (Lorna Ishema), eine junge Anwältin mit afrikanischen Wurzeln, hat es in die Rechtsabteilung der Lindemann AG, eines der größten Konzerne Deutschlands, geschafft. Dort ist sie zwar nur ein kleines Rädchen, macht aber schnell mit mutigen und unkonventionellen Strategievorschlägen auf sich aufmerksam. Doch je genauer sie hinter die Fassade schauen kann, desto stärker keimt der Verdacht in ihr, dass es in der Familie Lindemann dunkle Machenschaften gibt...