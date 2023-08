Amara (Shalisha James-Davis) hat sich in einer Toilette verschanzt und steht dort plötzlich dem jungen Attentäter Flavio (Pol Sanuy) gegenüber. Nachdem sie auf ihn eingeredet hat, verschont er sie. Unterdessen gehen Amaras Mutter Jo (Keeley Hawes) und Sicherheitschef Mateo (Hugo Silva) weiter durch das Hotel und versuchen, Menschen in Sicherheit zu bringen.



Jos Ehemann Jason (Lee Ingleby) bekommt derweil in seinem Hotelzimmer mit, dass einer der Angreifer über die Etage läuft. Jason versucht, über den Balkon zu flüchten. Dabei verliert er jedoch den Halt und stürzt in die Tiefe. Auch Mateo gerät in Lebensgefahr. Er wird von Flavio angeschossen, den er als ehemaligen Mitarbeiter erkennt. Mateo hat ihn und seinen Bruder Gerardo (Pol Toro) einst gefeuert, weil sie im Hotel gestohlen hatten. Nun wollen die beiden mit dem Attentat Rache nehmen.



Mittlerweile sind die Hubschrauber des Sondereinsatzkommandos der Guardia Civil zu hören. Jo befürchtet, dass die Attentäter jetzt noch so viele Menschen wie möglich töten werden. Sie findet Amara wieder und will sich mit ihr in Sicherheit bringen. Flavio folgt ihnen. Es kommt zum Showdown auf dem Hoteldach. Danach stürmt die Polizei das Gebäude.



Unterdessen bekommt der verletzte Mateo mit, wie Iker (Guillermo Campra) seine Sachen packt. Der Hotelangestellte, der den Angreifern eine Schlüsselkarte ausgehändigt hatte, will sich nun aus dem Staub machen. Mateo bittet Jo, das nicht zuzulassen. Tatsächlich gelingt es ihr, den flüchtenden Iker zu stellen. Doch vor seiner Festnahme lässt er sich zu einer fatalen Kurzschlusshandlung hinreißen.