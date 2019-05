Bild des Todes

Voss und seine Kollegen finden heraus, dass Stefan Egermann ein Doppelleben führte und ein uneheliches Kind hatte. Marie Egermann, Daniels Mutter, gibt an, damit kein Problem gehabt zu haben. Nach dem Verlust der Tochter vor 16 Jahren ging die Ehe in die Brüche. Gemeinsam wollte man nur noch die Begabung des Sohnes fördern.



Daniels Freundin Jenny, die an der Kunstakademie studieren will, startet bei Daniels Ausstellungseröffnung eine Kunstaktion, mit der sie nicht nur die Augen der Öffentlichkeit auf sich lenkt, sondern auch den Mordverdacht der Ermittler. Zugleich wird Voss klar, dass Stefan Egermann im Begriff war, in seinem Leben aufzuräumen. Was gab den entscheidenden Anstoß dazu? Hatte der Streit mit Daniels Galerist Ludwig Stern etwas damit zu tun? Daniel sollte mehr Bilder liefern, als es einem Künstler zuzumuten war.



Voss und seine Kollegen graben tiefer und stoßen auf die Schatten der Vergangenheit, die in die Gegenwart der Familie Egermann ausstrahlen.