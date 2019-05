Das perfekte Opfer

Voss und sein Team werden bei der Suche nach dem Täter von Kommissar Maurer, dem das Schicksal von Katja auch persönlich am Herzen liegt, tatkräftig unterstützt. Er hatte in ihrem damaligen Fall ermittelt und den Entführer Dennis Rickert hinter Gitter gebracht. Dass dieser gerade jetzt aus dem Gefängnis entlassen wurde, kann kein Zufall sein. Für Maurer steht fest, dass Rickert wieder hinter der Entführung steckt. Aber ist er auch für den Mord an Heiko Golz verantwortlich?



Nicht nur die Ermittler, auch die Presse ist berührt von Katjas Schicksal. Die junge Frau hatte sich zurück ins Leben gekämpft und ihr Schicksal in einem Buch verarbeitet. Doch der anfängliche kommerzielle Erfolg flachte schnell ab, was nicht nur ihre Agentin und Anwältin Birgit Weyrich bedauert. Zwischenzeitlich finden die Ermittler ein Video von Katjas Geburtstagsfeier, das Heiko heimlich filmte und zu Erpressungszwecken einsetzte.



Als Katja die Flucht aus den Fängen ihres Entführers gelingt, hoffen die Ermittler auf Antworten. Vor allem auf die Frage nach dem Zusammenhang mit dem Mord an Heiko Golz.