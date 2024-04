Der Mord an der Journalistin Maren Heppner gibt Caspar Bergmann und seinem Team einige Rätsel auf: Zwar ist die Tatwaffe, ein Wasserkocher, schnell identifiziert, doch Laptop und Handy fehlen. Wollte ihr Mörder etwa Beweismaterial vernichten? Heppners mit Lehm beschmutzte Schuhe und ein kryptischer Notizzettel jedenfalls sprechen dafür, dass sie gerade in intensiven Recherchen steckte.



Heppners Autoren-Partner, Jakob Zeppelin, kann sich allerdings darauf keinen Reim machen. Weil er in den vergangenen Wochen in Kur war, weiß er nicht, worüber seine Kollegin recherchiert haben könnte. Bei Bergmanns Befragung in der Redaktion des "Isarexpress", für den das Duo geschrieben hat, erfährt er, dass die beiden mit ihrem Bericht über ein verseuchtes Gebiet den Ärger einer Landwirtin auf sich gezogen haben, deren Biobauernhof an das Reservat grenzt.



Andrea Sailer, CEO des "Isarexpress", scheint hinter das Thema jedoch einen Haken setzen zu wollen. Aber hatte Heppner sich daran gehalten?



Neben der Arbeit hatte die Journalistin außerdem wohl privaten Ärger: Weil sie ihren Ex-Mann Martin Zech gestalkt hatte, wurde drei Jahre zuvor eine Unterlassungsverfügung erteilt. Zech bestätigt, dass Heppner und er einander seitdem nicht mehr gesehen haben – eine Lüge, wie sich herausstellen wird.