In einer scheinbar gediegenen Wohnung wird die Leiche des Rechtsanwalts Hanno Wegener gefunden – er wurde brutal niedergeschlagen. Doch der Eindruck, den der Mann von seinem Leben vermitteln wollte, trügt, und die Ermittler blicken schnell hinter die Fassade des offenbar recht unglamourösen Daseins des Opfers. Von einem Mordmotiv fehlt zunächst jedoch jede Spur. Einzig ein Drilling, eine Art Angelköder, der dem Opfer in den Ärmel gerutscht war und der ein auffälliges Familienwappen ziert, gibt Caspar Bergmann einen ersten Hinweis.



Wie sich schnell herausstellt, gehört es zur Familie von Adrian von Faller, der nicht nur wegen seines Vermögens Schlagzeilen machte, sondern einst auch wegen seiner wilden Partys. Von Faller hatte sich dem geltungssüchtigen Wegener angenommen und ihm einige seiner Freunde als Klienten vermittelt. Durch seinen Alkoholkonsum hatte dieser jedoch wiederholt Gerichtstermine verpasst und Fälle verloren.



Vor allem die emotional instabile Renate Rudolph hatte bei ihrer Scheidung mit den Folgen von Wegeners Fehlverhalten zu kämpfen. Julia findet heraus, dass Wegener eine Akte über Renate Rudolphs Privatangelegenheiten angelegt hatte. Wer hat ihm diesen Auftrag erteilt und warum?



Bei einem Galaabend in von Fallers Villa sollen sich Caspar Bergmann und Annabell Lorenz ein besseres Bild von der Gesellschaft machen, in der Wegener sich gern bewegt hatte. Aber warum wurden die Ermittler gebeten, an der Festlichkeit teilzunehmen? Caspar Bergmann misstraut von Fallers Einladung.