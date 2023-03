Die Kleine sieht das ganz anders, und ihre Mama muss ja nicht alles wissen.

Im Zuge der ersten Befragung erfahren Caspar Bergmann und Annabell Lorenz von Inhaberin Marie Kolbe, dass Leon Moslechner, dem in München mehrere Gastbetriebe gehören, den Biergarten aufkaufen wollte. Marie wollte weiter um den Erhalt ihres mühsam aufgebauten Lebenstraums kämpfen und nicht mit Moslechner verhandeln. Doch der sei immer wieder gekommen, so auch am Vortag. Dabei war er vermutlich mit Wilmer in Streit geraten. Auf der Suche nach Zeugen begegnet Bergmann einem Obdachlosen, der an einer Brücke unterhalb des Wirtshauses die Nacht verbracht hat. Denn wie sich herausstellt, handelt es sich um Markus Kolbe, Maries Ehemann und Mitinhaber des "Isar-Gartens". Er war vor einem Jahr spurlos verschwunden und ist nun plötzlich wieder aufgetaucht. Auch darüber war Wilmer wohl nicht sonderlich erfreut. Wollte Kolbe sich rächen, weil Wilmer ihn aus seinem eigenen Biergarten geworfen hat? Oder ging es um mehr, als das Geschäft?