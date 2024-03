Guiterez war der führende Kopf hinter der Software, die Neeble auf den Markt bringen will. Durch seinen Tod ist der Verkauf des Start-ups gefährdet. Als sich Caspar Bergmann und Annabell Lorenz ein Bild von dem Unternehmen machen, wird allerdings klar: Neeble stellt sich größer dar, als es ist. Und Firmenchefin Sharon Dieringsfeld scheint mehr an der Rettung des Geschäftes als am Tod ihres Kollegen interessiert zu sein. Außerdem hatte Guiterez einen USB-Stick bei sich. Wollte jemand verhindern, dass er Geheimnisse veröffentlicht?



Die Kommissare befragen Nele Egger, die Praktikantin, die Guiterez gefunden hat. Sie glaubt nicht, dass er Feinde hatte, allerdings habe sie ihn selbst kaum gekannt. Doch als Bergmann und Lorenz sich in seinem von der Firma gemieteten Business-Apartment umsehen, werden sie ausgerechnet von Nele überrascht. Sie gesteht, dass sie und Guiterez eine Beziehung hatten, jedoch waren sie seit einiger Zeit wieder getrennt – angeblich einvernehmlich.



Doch wie sich herausstellt, hatte Nele abrupt Schluss gemacht, als sie von Guiterez' angeblicher Affäre Wind bekam. Der Chefentwickler veränderte sich nach dieser Trennung und schien privat und beruflich andere Wege einschlagen zu wollen, sehr zum Leidwesen seiner Chefin und weiteren Kollegen.



Caspar Bergmann erkennt, wer am meisten unter dieser Wesensveränderung zu leiden hatte, und entscheidet sich für eine Falle, wie der Täter überführt werden kann.