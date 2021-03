Vor ihrem Tod hatte Laura Berger versucht, sich online einen Namen zu machen, dabei blieben scheinbar ihre Freundschaften auf der Strecke. Lediglich zu Isa Steinmüller hatte sie ab und zu Kontakt, auch wenn sie nicht mehr beste Freundinnen waren. Isa hat sich auf die Fahnen geschrieben, Betrüger und Lügner im Netz aufzudecken. Hatte sie auch etwas gegen Laura in der Hand?



Dann stoßen Voss und seine Kollegen auf Ralph Larsen, einen mäßig erfolgreichen Designer, der mit Laura zusammengearbeitet hatte. Sie hatten die Geschäftsbeziehung beendet, aber lief dies nicht so friedlich ab, wie von ihm behauptet? Laura hatte außerdem einen Verehrer, der nur unter der Online-Abkürzung M.P. auftaucht. Lenny schafft es, den Menschen dahinter auszumachen: Markus Perler, der anscheinend ein Verhältnis mit Laura hatte.



Doch warum postet die tote Laura auf einmal wieder neue Beiträge? Wer ist der "Catfish", der Lauras Identität gestohlen hat, und was hat das mit dem Tod an Laura zu tun? Den Ermittlern dämmert, dass vielleicht die falsche Laura umgebracht wurde.